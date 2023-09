Am ersten Septemberwochendende findet traditionell Sachsens größtes Volks- und Heimatfest statt.

Dresden - Der „Tag der Sachsen“ fällt im nächsten Jahr aus. Es habe keine Bewerberstadt für das Volks- und Heimatfest 2024 gegeben, teilte die Geschäftsstelle des „Tags der Sachsen“ am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte Saechsische.de über die Absage berichtet. Für 2025 werde eine Bewerbung der Stadt Sebnitz erwartet. Es gebe zudem Überlegungen, die Veranstaltung aus finanziellen Gründen künftig nur noch alle zwei Jahre ausrichten zu lassen. Die Entscheidung dazu sei aber noch nicht gefallen.

Am vorigen Wochenende war der „Tag der Sachsen“ nach drei Jahren Pause in Aue-Bad Schlema veranstaltet worden. Um das Fest zu ermöglichen, hatte die Landesregierung den Zuschuss auf rund 1,5 Millionen Euro verdoppelt. Der „Tag der Sachsen“ findet seit 1992 an wechselnden Orten statt.