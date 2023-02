Dessau-Roßlau - Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 richtet Dessau-Roßlau in diesem Jahr die Tage der Chor- und Orchestermusik aus. Parallel zur Bekanntgabe von Programm, Spielstätten und den teilnehmenden Ensembles am Donnerstag im Rathaus der Stadt durch die Organisatoren laufen in der aktuellen „Bundeshauptstadt der Musik“ bereits die letzten Vorbereitungen.

Dessau-Roßlau erwartet vom 17. bis 19. März mehrere Hundert Mitglieder von Gesangsvereinen, Blaskapellen, Orchestern, Chören und Jazz-Ensembles. 2020 wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Festakt zum Abschluss des Treffens in der Bauhaus-Stadt teilnehmen. Nach Angaben der Stadt wird in diesem Jahr die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), zum Festakt im Anhaltischen Theater erwartet.

Die Tage der Chor- und Orchestermusik gelten nach Angaben des Bundesmusikverbandes Chor und Orchester als eines der bedeutendsten Feste der Amateurmusik in Deutschland. Dessau-Roßlau folgt auf die Stadt Neubrandenburg, die im Vorjahr Gastgeber für das Bundestreffen von Musikerinnen und Musikern war. Laut Verband musizieren bundesweit rund 14 Millionen Menschen in ihrer Freizeit.