Potsdam - Bilder, Fotografien, Skulpturen, Keramik - mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler in ganz Brandenburg haben am Wochenende ihre Ateliers geöffnet. Die Besucherresonanz war dabei größer als erwartet, wie der Berufsverband der Bildenden Künstler am Sonntagnachmittag mitteilte. Nach den Einschränkungen während der Corona-Krise habe es auch eine Rekordbeteiligung von Kunstschaffenden gegeben.

Der Künstler-Verband ging nach ersten Einschätzungen davon aus, dass mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher am Samstag und Sonntag unterwegs waren - ein Besucherrekord, wie es hieß. 600 Orte machten bei den Tagen der Offenen Ateliers am Wochenende mit. Genauere Besucherzahlen werden laut Verband aber erst in rund zwei Wochen erwartet.

Gerade nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie hatten die freischaffenden Künstler auf viele neugierige Besucher gehofft. Willi Selmer vom Kunsthaus im südbrandenburgischen Laasow sagte, wegen der Auflagen seien in der Corona-Krise auch Ateliers schlechter besucht gewesen, Kunstprojekte habe er nicht durchführen können. Selmer, der aus Niederbayern stammt, zeigte am Sonntag unter anderem Skulpturen aus Holz und Metall, seine Künstler-Partnerin Marion Goyn Bilder aus Öl und Acryl.

Die Kinderbuch-Illustratorin Stefanie Jeschke aus Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) sagte laut Verbands-Mitteilung: „Es sind erstaunlich viele Leute da.“ Nach der Corona-Pause kämen nach ihrer Einschätzung diesmal mehr Besucherinnen und Besucher. Bei den Tagen der Offenen Ateliers führten auch Rad- und Bustouren sowie Stadtrundgänge zu den Künstler-Räumen.