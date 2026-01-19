Ein Kabelschaden stört Signale auf der Strecke zwischen Gesundbrunnen und dem Nordbahnhof. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte der Woche. Was Fahrgäste nun wissen müssen.

Berlin - Mehrere Signalanlagen des Berliner S-Bahn-Netzes sind durch Vandalismus beschädigt worden. Die Reparatur der betroffenen Kabel zwischen den Haltestellen Gesundbrunnen und Nordbahnhof laufen voraussichtlich noch bis Mittwochabend, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Bereits seit den frühen Morgenstunden gab es erhebliche Einschränkungen durch die Störung. Laut ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte diese verursacht, hieß es weiter.

Betroffen sind die Linien S1, S2, S25, S26 und S85. Während die S1 und die S2 nur bis Bornholmer Straße beziehungsweise Nordbahnhof fahren, verkehrt die S25 nur zwischen Henningsdorf und Gesundbrunnen sowie Südkreuz und Teltow Stadt. Die S26 fährt derweil nur zwischen Südkreuz und Teltow Stadt und die S85 nur zwischen Flughafen BER und Treptower Park.

Zwischen Gesundbrunnen und Nordbahnhof wurde derweil ein Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt eingerichtet. Dennoch sollten zur weiträumigen Umfahrung etwa die U-Bahnlinien U2 und U8 sowie die Ringbahn genutzt werden, so die Berliner S-Bahn.