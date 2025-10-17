Bei Halle wird schon seit einiger Zeit eine neue Autobahn gebaut. Für weitere Arbeiten wird die A14 am Wochenende gesperrt.

Halle - Die Autobahn 14 soll am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha in beide Richtungen voll gesperrt werden. Zwischen Freitag um 22 Uhr und Sonntag, 20 Uhr, werde am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord gearbeitet, teilte die Autobahn GmbH mit. Der Verkehr werde in dieser Zeit umgeleitet. Das neue Autobahndreieck entsteht im Zuge des Neubaus der A143.