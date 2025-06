Nationalspieler Jonathan Tah will nach seinem Wechsel mit einjähriger Verzögerung von Bayer 04 Leverkusen zum FC Bayern als Fußballer und auch als Persönlichkeit in München wachsen. Der 29-Jährige fühlt sich „bereit“, gleich am Sonntag (18.00 Uhr/Sat.1. und DAZN) zum Auftakt der Club-WM in Cincinnati gegen Auckland City erstmals im Bayern-Trikot aufzulaufen.

„Ich habe letztes Jahr schon Ja gesagt, weil ich ein positives Gefühl hatte“, sagte der Abwehrspieler zur Entscheidung pro Bayern. Damals konnten sich der deutsche Rekordmeister und Leverkusen aber nicht auf die Ablösesumme einigen. In diesem Sommer konnte Tah nun ablösefrei den Verein wechseln.

Freund: Tah „absoluter Wunschspieler“

Diesmal war auch ein Wechsel zum FC Barcelona mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick ein Thema. „Es macht keinen Sinn, über andere Vereine zu reden“, sagte Tah jedoch nach seiner Ankunft in Orlando und dem ersten Training bei den Bayern.

„Natürlich war es ein bisschen offener. Ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt. Ich habe geschaut, was für mich das Beste ist - und das ist der FC Bayern München“, sagte Tah. Bayerns Sportdirektor Christoph Freunde nannte Tah „einen absoluten Wunschspieler“. Man habe ja letztes Jahr schon Gespräche geführt, berichtete der Österreicher: „Das ist kein Geheimnis.“ Tah soll der Münchner Abwehr als Führungskraft mehr Stabilität verleihen.

„Der Anspruch hier ist größer“

Es sei ein großer Schritt, den er mit dem Wechsel von Leverkusen nach München vollziehe, sagte er: „Der Anspruch hier ist größer. Ich war zehn Jahre am selben Ort, im selben Verein, über den ich nur Gutes sagen kann. Aber ich musste jetzt raus aus dieser Komfortzone. Es werden viele Herausforderungen kommen, aber ich fühle mich bereit dafür.“