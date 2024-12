Maskierte wollen eine Tankstelle in Berlin-Marienfelde ausrauben. Doch statt Geld herauszugeben, bewirft sie der Angestellte mit Gegenständen. Die Unbekannten flüchten.

Zwei Maskierte haben in Berlin-Marienfelde eine Tankstelle überfallen und wurden von dem Mitarbeiter in die Flucht geschlagen. (Symbolbild)

Berlin - Der couragierte Mitarbeiter einer Tankstelle hat in Berlin-Marienfelde einen Raub verhindert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten am Montagabend zwei Maskierte die Tankstelle am Lichterfelder Ring betreten und von dem 29-Jährigen mit vorgehaltener Pistole und Reizspray Geld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Der Tankstellenangestellte weigerte sich jedoch und warf mit Gegenständen nach den Maskierten, bis diese die Flucht ergriffen.

Die Unbekannten entfernten sich laut Polizei in Richtung Waldsassener Straße. Der Tankstellenangestellte klagte über Reizungen der Augen und der Atemwege, nachdem einer der Maskierten in dem Raum zuvor noch Reizgas versprüht hatte. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.