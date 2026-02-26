Warnstreiks bei der Autobahn GmbH verzögerten mehrfach den Verkehr auf der A7. Nun gibt es im Tarifstreit eine Einigung.

Der Verkehr auf der A7 stockte am Elbtunnel während Warnstreiks. (Archivbild)

Berlin/Hamburg - Nach Warnstreiks bei der Autobahn GmbH in Hamburg hat sich die bundeseigene Gesellschaft mit den Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund in Tarifgesprächen geeinigt. Das teilten die Tarifparteien mit. Die Einigung ist vorläufig.

Verdi hatte mehrfach die Beschäftigten der Tunnelbetriebszentrale in Hamburg-Othmarschen zu Warnstreiks aufgerufen. Die Aktionen führten zu stockendem Verkehr im und am Elbtunnel auf der A7, weil Fahrbahnen gesperrt wurden.

Laut Beamtenbund sieht das Ergebnis eine Steigerung der Einkommen in drei Schritten um insgesamt 7,8 Prozent vor. Die Beschäftigten sollen insgesamt mindestens 360 Euro mehr bekommen. Der Vertrag laufe 26 Monate.

Die Gewerkschaften hatten einen deutlich kürzeren Vertrag von zwölf Monaten gefordert und mindestens 300 Euro mehr im Monat verlangt.