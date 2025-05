Hannover - In den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Airline Tuifly gibt es eine Einigung. Bereits geplante Warnstreiks an Tui-Standorten in Deutschland seien damit vorerst abgesagt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Schwerpunkt der Forderungen für die rund 320 Beschäftigten am Boden waren mehr Geld und Entlastungen im Schichtdienst.

Nach Angaben der Gewerkschaft einigte man sich unter anderem auf 3 Prozent mehr Geld rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 und weitere 2,8 Prozent ab dem 1. Januar 2026. Zudem werde das Weihnachtsgeld von bisher 500 Euro auf 2.000 Euro angehoben. Für Beschäftigte im Schichtdienst soll es bis zu fünf zusätzliche Urlaubstage im Jahr zum Ausgleich für Nachtschichten geben.

Vom Reiseveranstalter Tui heißt es, man sei in konstruktiven Gesprächen gewesen. Jetzt würden die finalen Formulierungen ausgearbeitet. Für die nächsten Monate sei damit ein reibungsloser Flugverkehr sichergestellt, sagte ein Sprecher. In der Tarifrunde für die Piloten und die Kabinenbeschäftigten hatten sich beide Seiten bereits geeinigt.