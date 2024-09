In der Metall- und Elektroindustrie könnten bald die Löhne steigen - zumindest wenn es nach der Gewerkschaft IG Metall geht. Sie fordert ein Plus von sieben Prozent.

Tarifverhandlungen in Metall- und Elektroindustrie beginnen

Die IG Metall verhandelt ab Mittwoch mit dem Arbeitgeberverband VSME über den Tarif in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie (Symbolbild).

Dresden - In Dresden beginnen am Mittwoch die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen. Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband VSME kommen ab 10 Uhr zu Gesprächen zusammen, wie IG Metall mitteilte.

Der Tarifvertrag gilt demnach für rund 69.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn für 12 Monate Laufzeit und eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro. Außerdem soll es eine soziale Komponente für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen und mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten geben.

In der Metall- und Elektroindustrie werden ab Mitte September bundesweit Tarifverhandlungen geführt. Am Mittwoch macht Sachsen gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg den Auftakt.