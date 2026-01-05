Michael Tarnat sieht in Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue großes Potenzial. Als klar war, dass der Ex-Nationalspieler neuer Sport-Geschäftsführer wird, gab es einige Anrufe.

Aue - Aues neuer Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat traut dem abstiegsgefährdeten Fußball-Drittligisten deutlich mehr zu, als es die aktuelle Tabellenlage vermuten lässt. „Ich weiß, dass es eine unglaubliche Qualität in der Kabine ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft besser ist als der Tabellenplatz“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler bei seiner Vorstellung. Nach 19 Spieltagen liegen die Sachsen auf Rang 16.

Vor allem von Tarnats breitem Netzwerk erhoffen sich die Aue-Fans einen Mehrwert. „Sehr viele“ Berater hätten sich in den vergangenen Tagen bereits gemeldet. „Nachdem es bekannt wurde, dass ich das mache hier, habe ich sehr viele Glückwünsche zum neuen Jahr bekommen und dann haben sie direkt gesagt, ich habe da mal einen Spieler“, berichtete der 56-Jährige.

Auswärtsspiel in Rostock am 17. Januar

Tarnat gewann im Jahr 2001 mit dem FC Bayern die Champions League und war nach seiner aktiven Laufbahn bei den Münchnern und bei Hannover 96 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Zuletzt lebte er in der bayerischen Landeshauptstadt. „Alle haben mir gesagt, das ist ein Kulturschock, wenn du aus der großen Stadt kommst, aber ich empfinde das gar nicht so. Die Mulde fließt durch die Stadt - ich habe erst gedacht, es ist die Isar“, scherzte Tarnat.

Mit einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock startet Erzgebirge Aue am 17. Januar aus der Winterpause.