Vielfältig und bunt - so feierten Tausende queerer Menschen in Hannover.

Hannover - Erst regnete es, aber dann brach die Sonne durch: Tausende Menschen feierten in der Innenstadt von Hannover den Christopher Street Day (CSD). An dem Demonstrationszug nahmen laut Veranstaltern und der Polizei rund 6.500 Menschen teil, auf der vorher stattgefundenen Kundgebung zählte die Polizei rund 5.500 Menschen. „Es ist alles ruhig und friedlich abgelaufen“, sagte ein Polizeisprecher.

„Die Stimmung ist gut“, erklärte Nadine Rochlitzer vom Vorstand des CSD in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Auf der Kundgebung sei ein Zeichen für die Rechte queerer Menschen gesetzt worden. „Das ist wichtiger denn je, weil wir auch zunehmend Hasskriminalität gegen queere Menschen sehen und zusätzlich, dass die Toleranz weiter sinkt“, sagte Rochlitzer.

Grußwort vom Ministerpräsidenten

Schirmherr Olaf Lies, niedersächsischer Ministerpräsident, sprach zwar nicht auf der Kundgebung. Der SPD-Politiker habe aber ein Grußwort geschickt und damit auch ein Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung gesetzt, sagte Rochlitzer.

Am Samstag sollte das Fest bis in die späten Abendstunden in der Hannoveraner Innenstadt weitergehen - mit Musikbands, Infoständen, Speise und Getränken. Am Pfingstsonntag will die queere Gemeinschaft in der Landeshauptstadt erneut von 13.00 bis 22.00 Uhr feiern.