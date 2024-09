Berlin - Musikalische Top-Acts und hochsommerliche Temperaturen erwarten die Besucherinnen und Besucher des Lollapalooza-Festivals an diesem Wochenende in Berlin. Während der zweitägigen Veranstaltung auf dem Olympiagelände finden unter anderem Konzerte von Rapperin Shirin David („Bauch Beine Po“), dem britischen Sänger Sam Smith („I'm Not The Only One“), Rapper Cro („Easy“) und dem nigerianischen Afrobeat-Musiker Burna Boy („City Boys“) statt.

Die Veranstalter erwarten an beiden Tagen jeweils rund 55.000 Festival-Gäste, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Viele Ticketkategorien sind bereits ausverkauft, jedoch gibt es noch ein Restkontingent an regulären Tages- und Wochenendtickets.“

Auf dem Gelände stehen den Angaben zufolge ausreichend kostenlose Trinkwasserstationen zur Verfügung. Auch das Wasser aus den Wasserhähnen des Olympiastadions habe Trinkwasserqualität. Laut Deutschem Wetterdienst werden am Wochenende Temperaturhöchstwerte zwischen 30 und 33 Grad und viel Sonnenschein erwartet.