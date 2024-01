Tausende demonstrieren in Leipzig gegen die AfD

Leipzig - Mehrere Tausend Menschen haben am Montagabend in Leipzig gegen die AfD und die erzkonservative Werteunion demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl zunächst auf Anfrage auf etwa 5000. Zu der Demonstration hatte das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ unter dem Titel „Es reicht!“ aufgerufen. Die Demonstranten riefen in Sprechchören „Nie wieder Faschismus“, auf Plakaten hatten Teilnehmer „noAfD“ und „AfD = Nazipartei“ geschrieben.