Berlin - In den kommenden Wochen feiern wieder Tausende Jugendliche in Berlin und Brandenburg ihren Eintritt in das Erwachsenenleben. Viele nehmen an Jugendfeiern und Jugendweihen teil. Besonders beliebt: Jugendfeiern des Humanistischen Verbands. Rund 8.350 Jugendliche in Berlin und Brandenburg hätten sich dafür angemeldet, teilte der Verband mit.

Damit sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: 2024 wurden 7.374 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnet, wie es in einer Bilanz des Verbands hieß. Mit einer Auftaktveranstaltung im Friedrichstadt-Palast in der Hauptstadt soll die Jugendfeier-Saison am heutigen Samstag starten. 189 Jugendliche mit ihren Angehörigen werden dort erwartet.

Jugendweihe hat lange Tradition

Für die Jugendweihe haben sich laut Angaben des Vereins Jugendweihe Berlin/Brandenburg dieses Jahr mehr als 2.600 junge Menschen entschieden.

Die Jugendweihe hat eine über eine 170-jährige Tradition. In der DDR war die Jugendweihe fast ein Pflichtprogramm für Achtklässler und ideologisch aufgeladen. Mit der Feier beschließen die Mädchen und Jungen rund um das 14. Lebensjahr symbolisch ihre Kindheit.