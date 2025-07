Berlin wird erneut zum Anziehungspunkt für die Techno-Szene. Tausende Menschen feiern bei einer Party-Demo, die an die frühere Loveparade erinnert. Die Veranstalter wollen auch ein Zeichen setzen.

Tausende Tanzen im Regen - Party-Demo „Rave The Planet“

Berlin - Die vierte Ausgabe der Techno-Parade „Rave the Planet“ zieht durch den Tiergarten. Tausende Menschen tanzen nach Angaben von dpa-Reportern auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und Siegessäule. Die Polizei nannte keine offiziellen Zahlen. 35 Wagen - sogenannte Floats - sollten laut Veranstalter um die Siegessäule herum und dann zurück zum Wahrzeichen am Pariser Platz fahren. Rund 290 Künstlerinnen und Künstler seien dabei.

Zu der Party-Demo unter dem Motto „The Future is now“ (Die Zukunft ist jetzt) erwarteten die Veranstalter um Loveparade-Gründer Dr. Motte wie im Vorjahr rund 300.000 Menschen. Zu Beginn war auf der Strecke im Tiergarten bei regnerischem Wetter zunächst noch relativ viel Platz. Das Techno-Spektakel geht jedoch bis in den späten Abend.

Die Polizei begleitet die Parade nach eigenen Angaben mit etwa 1.000 Beamtinnen und Beamten. Laut Veranstalter sind zudem etwa 600 Sicherheitsleute und bis zu 300 Helfer eines Sanitätsdienstes vor Ort.

Weitere Großveranstaltungen in Tempelhof und Westend

Parallel zu dem Techno-Spektakel wird am Wochenende auf dem Olympiagelände in Westend gefeiert: Dort gibt es Konzerte beim Lollapalooza-Festival, zu dem Tausende Menschen erwartet werden. In Tempelhof gibt es auf dem ehemaligen Flughafengelände heute und morgen Formel-E-Rennen, zu denen auch Tausende anreisen werden.

Die Verkehrsinformationszentrale warnte vor Behinderungen und empfahl, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wegen der Anreise der vielen Besucher kann es allerdings auch dort zu Einschränkungen kommen.