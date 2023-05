Dresden - Tausende Zuschauer haben am Montagvormittag den Start der Flottenparade der Sächsischen Dampfschifffart in Dresden beobachtet. Am Ufer der Elbe hätten sich deutlich mehr Menschen als im Vorjahr versammelt, sagte Victor Straubhaar, Geschäftsführer der Weißen Flotte Sachsen. Die 3060 Tickets für die Passagiere auf den Schiffen seien bereits vor Wochen vergriffen gewesen. Straubhaar sprach am Montagmittag von einer beeindruckenden Stimmung.

Elf Schiffe der Flotte, darunter historische und moderne Modelle, hatten sich am Vormittag formiert und waren zu einer Tour entlang der drei Elbschlösser aufgebrochen. Dabei passierten sie auch die Loschwitzer Brücke, bekannt als „Blaues Wunder“. Nach einem Wendemanöver in Hohe der Schlossanlage Pillnitz kehrte die Formation zurück in die Dresdner Altstadt.