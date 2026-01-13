Nach tagelangem Frost setzt nun das Tauwetter ein mit Nebel und Regen in Berlin und Brandenburg. Das bringt zunächst Gefahren wegen des eiskalten Bodens.

Berlin/Potsdam - Durch überfrierenden Regen auf dem eiskalten Boden herrscht seit der Nacht Glatteisgefahr in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in beiden Ländern bis zum Dienstagmorgen vor hoher Glättegefahr: „Zunächst noch Glatteis. Im Nordosten bis zum Mittag anhaltend. Von Westen Milderung und allmählich beginnende Entspannung der Glättesituation.“

Auch von der Verkehrsinformationszentrale in Berlin hieß es: „Bitte bewegt euch vorsichtig, besonders auf den Nebenstraßen und Gehwegen ist es spiegelglatt!“ Die Polizei warnte wegen des nun einsetzenden Tauwetters zusätzlich vor dem Betreten von Eisflächen.

Sonst ist es neblig-trüb mit vereinzelten Regenfällen. Die Temperaturen erreichen null bis 4 Grad.

Trüb und bedeckt geht es in der Nacht zum Mittwoch weiter, vereinzelt fällt Regen. Dadurch kann es örtlich wieder zu gefrierender Nässe kommen, was für Glätte sorgt. Es kühlt ab auf 2 bis null Grad. Der Mittwoch wird bedeckt und regnerisch mit Höchstwerten zwischen 4 Grad in der Uckermark und 7 Grad in der Elbe-Elster-Niederung.

In der Nacht zum Donnerstag stehen dichte Wolken am Himmel, zeitweise fällt leichter Regen, dazu kann es neblig werden. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus ein Grad. Sonne gibt es am Donnerstag nur vorübergehend, ansonsten sind Wolken und gebietsweise Hochnebel angekündigt. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 6 Grad.