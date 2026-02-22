Steigende Temperaturen und Regen lassen die Pegel an Bode und Ilse steigen. Laut Experten kann an einzelnen Messstellen bis Dienstag die erste Alarmstufe erreicht werden.

Tauwetter und Regen - Hochwasser an Bode und Ilse möglich

Die Bode entspringt im Harz und fließt unter anderem durch die Magdeburger Börde. Die Ilse fließt im Harz sowie im nördlichen Harzvorland und mündet in Niedersachsen in die Oker. (Archivbild)

Magdeburg - Nach den frostigen Wochen steigen die Temperaturen und es regnet, deshalb warnen Experten vor höheren Wasserständen an Bode und Ilse. Insbesondere an den Oberläufen der Ilse und der Bode sowie ihrer Nebengewässer kann es zu höheren Pegelständen kommen, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitteilte.

Demnach können einzelne Messstellen bis zum kommenden Dienstag die erste Alarmstufe überschreiten. Der voraussichtliche Anstieg hänge auch damit zusammen, dass durch die steigenden Temperaturen die Schneedecke abtaut.

Die Bode entspringt im Harz und fließt unter anderem auch durch die Magdeburger Börde. Die Ilse fließt im Harz sowie im nördlichen Harzvorland und mündet in Niedersachsen in die Oker.

Tauwetter bis Montag und bis zu 13 Grad

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bis Montag im Harz Tauwetter voraus. Demnach sind durch Regen und schmelzenden Schnee bis Montag 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Bis Dienstag sind in Sachsen-Anhalt Höchsttemperaturen von 7 bis 13 Grad möglich.

Während es am Sonntag häufig regnen soll, rechnet der DWD am Montag gelegentlich mit Schauern und am Dienstag zeitweise mit leichtem Regen. Am Sonntag und Montag kommt es laut DWD zu Wind- und Sturmböen, auf dem Brocken zu teilweise schweren bis orkanartigen Böen.