Ein Taxi fährt durch den Tiergarten in Berlin. Plötzlich brennt der Motorraum. Die Straße des 17. Juni wird wegen der Löscharbeiten gesperrt.

Berlin - An einem Taxi ist während der Fahrt in Berlin-Tiergarten aus unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen - niemand wurde verletzt. Das Fahrzeug sei am späten Samstagabend auf der Straße des 17. Juni unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.



Der Taxifahrer sei nach Polizeiangaben vom Fahrer eines anderen Autos auf Rauch aufmerksam gemacht worden, der aus der Motorhaube aufstieg. Fahrgäste seien nicht im Wagen gewesen, hieß es weiter. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen im Motorbereich. Während des Einsatzes blieb die Straße des 17. Juni für den Verkehr gesperrt.