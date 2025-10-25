weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Überfall: Taxifahrer in Bremen mit Messer ausgeraubt

Überfall Taxifahrer in Bremen mit Messer ausgeraubt

Mitten in der Nacht zieht ein Fahrgast plötzlich ein Messer – für einen Bremer Taxifahrer endet die Fahrt anders als geplant.

Von dpa 25.10.2025, 11:32
Ein Taxifahrer wurde am Ende der Tour mit einem Messer bedroht. (Symbolbild)
Ein Taxifahrer wurde am Ende der Tour mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) Paul Zinken/dpa

Bremen - Ein Taxifahrer ist in Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein Fahrgast habe den 56-jährigen Fahrer in der Nacht zu Samstag bedroht und Geld erbeutet, berichtet die Polizei. Der Fahrgast habe am Ende der Fahrt statt zu bezahlen ein Messer gezogen. Die Tat ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr in der Bahnhofsvorstadt. Nach dem Raub sei der Mann in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet.