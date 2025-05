In mehreren Bundesländern hat ein Dienstleister der Finanzämter eine Störung. Was sind die Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Kiel/Bremen - Die Finanzämter in mehreren Bundesländern sind von einer technischen Großstörung bei einem Dienstleister betroffen. In den Ämtern von Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt stünden wichtige Anwendungen zur elektronischen Datenverarbeitung nicht zur Verfügung, wie die Ministerien in Kiel und Bremen mitteilten.

Bürgerinnen und Bürgern können daher aktuell nur allgemeine steuerliche Auskünfte erteilt werden. Fragen zu konkreten steuerlichen Angelegenheiten könnten nicht beantwortet werden, hieß es. Wie lange die Störung anhalte, könne ebenfalls bisher nicht gesagt werden. Die elektronische Übermittlung der Steuererklärung durch Elster sei weiterhin möglich.