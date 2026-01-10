Im türkischen Supercup-Finale gibt es das Prestigeduell Fenerbahçe gegen Galatasaray. Am Ende darf ein Ex-Bundesligatrainer jubeln, zwei deutsche Spieler verpassen den Titel.

Darf über den ersten Titel in der Türkei jubeln: Domenico Tedesco. (Archivbild)

Istanbul - Der frühere Bundesligatrainer Domenico Tedesco hat seinen ersten Titel mit Fenerbahçe Istanbul gefeiert. Der 40-Jährige durfte nach dem 2:0 (1:0) im Finale gegen Meister Galatasaray Istanbul über den Gewinn des türkischen Supercups jubeln. Die Tore für das Tedesco-Team im Atatürk-Olympiastadion schossen Matteo Guendouzi (28. Minute) und Jayden Oosterwolde (48.).

Bei Galatasaray stand Ex-Bayern-Profi Leroy Sané in Startelf. Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Tedesco hatte in der Bundesliga den FC Schalke 04 und RB Leipzig trainiert. Danach war er zwei Jahre lang Belgiens Nationalcoach, ehe es ihn an den Bosporus zu Fenerbahçe zog. Dort stand der Deutsch-Italiener zunächst in der Kritik, in den vergangenen Monaten konnte er das Team aber stabilisieren.