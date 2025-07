Ein 17-Jähriger wird in Marzahn schwer im Gesicht und an den Händen verletzt – offenbar beim Hantieren mit explosivem Pulver. Der Ort des Geschehens: ein Mehrfamilienhaus.

Berlin - Bei einer Detonation in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Der 17-Jährige habe wohl mit explosivem Pulver hantiert, sagte eine Sprecherin der Polizei nach ersten Erkenntnissen. Er erlitt am Mittwochnachmittag Verletzungen an Händen und im Gesicht. Bei einem Sofort-Rettungseinsatz habe die Feuerwehr ihn in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Spezialisten der Kriminaltechnik fanden in der Wohnung weitere sprengstoffverdächtige Substanzen, wie die Polizei bei der Plattform X schrieb. Drei Wohnhäuser wurden demnach geräumt, 33 Menschen evakuiert. Ein Sperrkreis wurde am Abend dann vergrößert. Die Maßnahmen sollen bis in die Nacht hinein dauern.

Ein Spezialist mit einem Bombenschutzanzug sei in der Wohnung in der Märkischen Allee, sagte der Polizeisprecher. Er werde mehrere sprengstoffverdächtige Stoffe und mögliche Komponenten für das Zusammenmixen von Sprengstoff-Gegenständen herausholen.

„Wir erweitern zur Sicherheit den Sperrkreis, räumen den Innenhof der Häuserzeile, inklusive eines Kinderspielplatzes (...)“, teilte die Polizei bei X weiter mit. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Es werde wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, hieß es.