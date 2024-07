Teil einer Decke in Gymnasium in Luckenwalde abgestürzt

An einnem Gymnasium in Luckenwalde ist ein Teil der Deckenverkleidung in der Aula abgestürzt. (Symbolfoto)

Luckenwalde - In einem Gymnasium in Luckenwalde ist ein Teil der Deckenverkleidung in der Aula heruntergestürzt. Während des Vorfalls am Mittwoch hielt sich eine Theatergruppe dort auf. Es wurde aber niemand verletzt, wie die Verwaltung des Landkreises Teltow-Fläming miteilte. Bei der eingebrochenen Deckenverkleidung handele sich um einen zwei Mal zwei Meter großen Bereich.

Die Aula ist gesperrt. Monatelange Bauerarbeiten stehen nun an. Geplante Theater-Aufführungen wurden abgesagt. Der Unterricht am Friedrich-Gymnasium sei nicht betroffen, so der Landkreis. In der kommenden Woche starten in Brandenburg die Sommerferien.

Es werde geprüft, ob es eine technische Möglichkeit gebe, um die Aula weiter zu nutzen, hieß es. Dazu müsse die alte Decke abgetragen werden. „Ihre Sanierung war bereits geplant und sollte im kommenden Jahr durchgeführt werden. Derzeit wird mit rund sechs Monaten bis zum Abschluss der Bauarbeiten gerechnet“, teilte der Landkreis mit.