Nach einem Rohrbruch am Platz der Vereinten Nationen blieb in vielen Haushalten der Wasserhahn trocken.

Nach einem Wasserrohrbruch in Berlin war zeitweise die Versorgung eingeschränkt. (Symbolbild)

Berlin - Wegen eines Rohrbruchs in der Nacht hat es in Teilen von Ost-Berlin zeitweise kein Wasser gegeben. Kurz nach Mitternacht platzte am Platz der Vereinten Nationen eine Wasserleitung, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Fahrbahn und Gehweg wurden überflutet, für mehrere Stunden fiel das Wasser aus. Auch der Verkehr war eingeschränkt. Gegen drei Uhr flossen Wasser und Verkehr wieder. Warum das Rohr platzte, war zunächst unklar. Auch Angaben zum genauen Ausmaß des Schadens lagen zunächst nicht vor.