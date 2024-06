Teils Regen und Gewitter am Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf einen abwechselnd sonnigen und bedeckten Himmel können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch einstellen. Insbesondere im Norden und in der Landesmitte ist mit Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Mit einer Höchsttemperatur von 19 Grad bleibe es den Tag über zudem recht frisch. In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen demnach auf bis zu vier Grad. Niederschläge und Gewitter klingen gegen Abend ab, ein schwacher Wind wird erwartet.