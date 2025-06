Mathys Tel verlässt den FC Bayern München endgültig. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, schließt sich der 20-Jährige dem englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur dauerhaft an. Der französische Offensivspieler war bereits in der Rückrunde der Premier League auf Leihbasis für die Engländer aufgelaufen. Aktuell spielt Tel bei der U21-EM in der Slowakei, wo seine Franzosen am Samstag einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Georgien feierten, er traf dabei per Elfmeter zum 1:0.

Bei den Bayern-Fans hoch im Kurs

Bei den Spurs bekommt der Franzose einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Tels alter Vertrag beim FC Bayern hatte eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2029, über eine Ablöse von 35 Millionen Euro wird spekuliert. Tel war im Sommer 2022 im Alter von 17 Jahren von Stade Rennes zu den Münchnern gekommen und stand hoch in der Fan-Gunst. Bei allem unbestrittenen Talent konnte sich der Angreifer aber nicht durchsetzen.

„Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gekommen und hat hier seine ersten Schritte in den internationalen Spitzenfußball gemeistert. Er war ein Sympathieträger unseres Teams, der immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung des FC Bayern. „Es hat sich gezeigt, dass der Schritt nach Tottenham für seine Entwicklung der richtige war. Diesen Weg bei den Spurs wird er nun weitergehen.“

Die Bayern können die Einnahme gut brauchen. Sie suchen Verstärkungen für die Offensive und haben da Top-Kandidaten im Visier, spekuliert wird über Nico Williams (Athletic Bilbao), Rafael Leão (AC Mailand) oder Bradley Barcola (Paris Saint-Germain).