Temperatursturz in Berlin und Brandenburg - Starkregen

Die Temperaturen fallen deutlich in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Es wird wechselhafter. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Nach den Hitzetagen in Berlin und Brandenburg stellt sich zum Wochenstart eher herbstliche Stimmung mit einer deutlichen Temperaturabkühlung ein. Am Montagvormittag soll es viel Regen geben. Es besteht mancherorts die Gefahr von unwetterartigem Starkregen, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhersagte.

Schon in der Nacht zum Montag wird die Wolkendecke dichter. Es kann Schauer und Gewitter geben. Am Montagvormittag wird der Regen heftiger. Größtenteils werden laut DWD bis zu 15 Liter pro Quadratmeter erwartet. Lokal können aber auch bis zu 45 Liter pro Quadratmeter auftreten. Am Nachmittag soll der Regen etwas nachlassen, zudem treten Windböen auf. Die Temperaturen sinken deutlich auf Werte zwischen 18 und 22 Grad.

Auch im weiteren Verlauf der Woche bleibt es wechselhaft und kühler. Starkregen und Gewitter werden laut DWD aber seltener. Für Dienstag und Mittwoch werden Höchstwerte bis zu 20 Grad vorhergesagt.