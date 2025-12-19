Ein Transporter brettert doppelt so schnell wie erlaubt über die A7 und A39. Als die Polizei das Fahrzeug stoppt, fällt noch etwas anderes auf.

Hildesheim - Doppelt so schnell wie erlaubt und unter Kokaineinfluss ist ein Transporterfahrer von der Autobahnpolizei auf der A39 gestoppt worden. Ein Augenzeuge habe am Nachmittag das deutlich zu schnelle Gespann mit Anhänger auf der A7 Richtung Hannover gemeldet, teilte die Polizei mit. Kurz darauf machten die Beamten den Transporter auf der A39 ausfindig und hielten ihn an. Der 32-jährige Fahrer war mit bis zu 160 Stundenkilometern unterwegs gewesen, obwohl wegen des Anhängers nur Tempo 80 erlaubt gewesen wäre.

Bei der anschließenden Kontrolle testete die Polizei den Mann positiv auf Kokain. Er durfte nicht weiterfahren und sieht jetzt mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.