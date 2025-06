Leipzig - RB Leipzig hat als Höhepunkt der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga Atalanta Bergamo gewinnen können. Der italienische Erstliga-Dritte bestreitet am 2. August die offizielle Saisoneröffnung in der Red Bull Arena (15.00 Uhr), wie RB mitteilte. In den Tagen davor belegt RB vom 22. bis 30. Juli ein Trainingslager in Donaueschingen. Dort soll ein weiteres Testspiel ausgetragen werden.

Eine Woche nach der Saisoneröffnung steht die Generalprobe beim französischen Erstligisten RC Lens an, ehe am Wochenende darauf vom 15. bis 18. August die neue Spielzeit mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals startet. Der erste Spieltag der Bundesliga wird am Wochenende vom 22. bis 24. August ausgespielt.

Damit bleiben den Leipziger sechs Wochen Zeit vor dem ersten Ligaspiel. Am 11. Juli beginnt die obligatorische Leistungsdiagnostik im Trainingszentrum am Cottaweg, drei Tage später bittet der noch zu findende Übungsleiter zum ersten Training.