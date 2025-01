Theater Magdeburg meldet Plus bei Einnahmen und Auslastung

Magdeburg/Halle - Das Theater Magdeburg berichtet von Rekordeinnahmen im vergangenen Jahr. Alles in allem seien Einnahmen in Höhe von mehr als 3,4 Millionen Euro erwirtschaftet worden und damit 200.000 Euro mehr als noch 2023, teilte das Theater mit. Damit sei 2024 das einnahmenstärkste Jahr in der Geschichte des Theaters gewesen.

Rund 160.000 Menschen haben das Theater demnach im vergangenen Jahr besucht. Bei 927 Vorstellungen habe das einer Auslastung von 85,7 Prozent entsprochen. Im Vorjahr habe die Auslastung noch bei 82,3 Prozent gelegen.

Kürzlich hatten bereits die Oper und das Ballett Halle von den höchsten Jahreseinnahmen der Aufführungen im Opernhaus der Saalestadt berichtet. 2024 hätten die Einnahmen bis zum 20. Dezember bei rund 1,25 Millionen Euro gelegen. Das sei ein Höchstwert seit 2012.