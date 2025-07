Eisenach - Der ThSV Eisenach hat auf den vorzeitigen Wechsel von Handball-Nationalspieler Marko Grgic zur SG Flensburg-Handewitt und den langfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Aleksandar Capric reagiert und kurz vor dem Start der Vorbereitungen auf die kommende Saison einen neuen Rückraumspieler verpflichtet. Vukasin Antonijevic kommt vom RK Celje, einem Topteam aus Slowenien, und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Thüringern.

Der 21-jährige Serbe hat mit Celje bereits erste Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt, trat in der Saison 2023/24 in der Gruppenphase der Champions League an. Hier spielte Antonijevic unter anderem gegen Topteams wie den SC Magdeburg, den FC Barcelona und den Veszprem HC. 2022/23 gelang Celje ein nationaler Dreifach-Erfolg aus Meisterschaft, Pokalsieg und Super-Cup-Sieg. Im Sommer 2022 war Antonijevic vom serbischen Erstligisten RK Metaloplastika aus seiner Heimatstadt Sabac nach Slowenien gewechselt.