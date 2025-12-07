Hamburg - Die Handballer des ThSV Eisenach haben im Kampf um den Klassenerhalt keinen Boden gut machen können. Die Thüringer verloren ihr Gastspiel beim HSV Hamburg mit 29:33 (11:14). Als Tabellen-13. haben sie nach der neunten Saisonniederlage noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Hamburger Erfolg hatten Moritz Sauter (7), Frederik Bo Andersson und Casper Mortensen (je 5/2). Für die Gäste erzielten Oskar Joellsen (7), Peter Walz (5) und Stephan Seitz (4) die meisten Tore.

Die Eisenacher liefen vom Anpfiff an einem Rückstand hinterher. Hamburg zog auf 9:6 (21.) davon. Doch die Thüringer konterten und schafften in der 37. Minute den 16:16-Ausgleich durch Joellsen. Mit einem 4:0-Lauf auf 20:16 (42.) sorgten die Hanseaten für eine Vorentscheidung in dieser Partie. Näher als auf zwei Tore konnten die Gäste den Abstand nicht mehr verkürzen.