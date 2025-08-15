Hinter Superstar Gidsel hat der Rückraumspieler in Berlin nur wenig Einsatzzeiten. Die soll er nun in Thüringen bekommen.

Eisenach - Der ThSV Eisenach hat zwei Wochen vor dem Start der neuen Handball-Bundesliga-Saison einen Transfercoup gelandet. Max Beneke kommt auf Leihbasis vom Deutschen Meister Füchse Berlin zu den Wartburgstädtern. Der 22-Jährige soll den Rückraum der Thüringer verstärken.

Beneke, der 2023 in der Nationalmannschaft debütierte, musste sich in der vergangenen Saison größtenteils hinter seinem Mathias Gidsel anstellen. Der Däne verteidigte zuletzt seinen Titel als Welthandballer und führte sein Heimatland zum vierten WM-Gold in Serie.

Benecke war 2022 mit der Gidsel-Verpflichtung per Zweitspielrecht zum Zweitligisten VfL Potsdam gewechselt. Seit seiner vollständigen Rückkehr in die Hauptstadt zu Beginn der abgelaufenen Saison stand Beneke bei allen Ligaspielen im Füchse-Kader, kam zu 26 Toren in 23 Einsätzen.