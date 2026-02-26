Die Thüringer führen klar gegen Erlangen. Doch am Ende können sie mit dem Remis zufrieden sein. Torhüter Spikic hält den Punkt fest.

Eisenach - Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach haben den Heimsieg gegen den HC Erlangen verpasst. Im Duell der Tabellen-Nachbarn retteten die Thüringer in der Schlussphase jedoch mit dem 25:25 (13:10) noch das Remis. Das Team von Trainer Sebastian Hinze, bei dem Felix Aellen (11/3 Tore) am erfolgreichsten war, muss sich mit dem Punkt begnügen. Immerhin bleibt es dabei: Erlangen kann in Eisenach einfach nicht gewinnen.

Torhüter Spikic ermöglicht 4:0-Lauf

In einer hart umkämpften Anfangsphase schaffte Tillman Leu erst in der fünften Minute den ersten Treffer des Spiels. Die erste Zwei-Tore-Führung gelang den Thüringern nach zwölf Minuten beim 6:4, ehe Max Benecke nach einer erneuten Parade von Matija Spikic auf 7:4 stellte. Den 4:0-Lauf krönte Peter Walz mit einem Konter zum 8:4. Doch Erlangen kämpfte sich wieder heran, ehe der ThSV bis zum Wechsel noch mal einen Drei-Tore-Vorsprung schaffte.

In der zweiten Halbzeit war Eisenach nicht mehr so dominant. Erlangen wurde immer stärker, auch weil die ThSV-Abwehr nicht mehr aggressiv genug agierte. In der 48. Minute gelang den Gästen der 19:20-Anschlusstreffer, fünf Minuten später die erste Führung. 52 Sekunden vor Schluss traf Aellen zum 25:25. Den letzten Wurf der Gäste hielt ThSV-Torhüter Spikic (13 Paraden). Doch Eisenach schaffte den Siegtreffer im Gegenzug nicht mehr.