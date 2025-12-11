Das Deutsche Kinderhilfswerk untersucht, wie in den Bundesländern die UN-Kinderrechtskonvention umgesetzt wird. Thüringen liegt im Ländervergleich recht gut – warum?

Bei der Umsetzung von Kinderrechten ist Thüringen im Bundesländervergleich gut. (Symbolbild)

Erfurt/Berlin - Thüringen kommt bei der Einhaltung von Kinderrechten voran. Der Freistaat rangiere im Bundesländervergleich auf einem vorderen Platz, teilte das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin mit. Thüringen sei bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf einem guten Weg, habe der „Kinderrechte-Index 2025“ ergeben.

„Im Gesamtergebnis liegt Thüringen in der überdurchschnittlichen Ländergruppe und hat sich im Vergleich mit den anderen Bundesländern gegenüber dem ersten Kinderrechte-Index verbessert“, erklärte Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Thüringer Stärken seien die Umsetzung des Rechts auf Beteiligung von Mädchen und Jungen, des Rechts auf Gesundheit, einen angemessenen Lebensstandard und auf Bildung. Vorn lagen bei der Bewertung Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Zu wenig Jugendhäuser und Clubs

Aber es gebe auch Nachholbedarf: Relativ schlecht schnitt der Freistaat beim Nahverkehrsangebot außerhalb von Schulzeiten und kostenlosen Treffpunkten wie Jugendhäuser oder Jugendclubs ab.

Das Kinderhilfswerk hob in seiner Bewertung eine vergleichsweise hohe Zahl an repräsentativen Kinder- und Jugendgremien in den Kommunen und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung hervor.

Auch mit einem landesweiten Gewaltschutzkonzept für Erstaufnahmeeinrichtungen und kommunale Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete, einer vergleichsweise guten vertragsärztlichen Versorgung mit Kinderärzten sowie einer hohen Zahl an Krankenhausbetten in der Kinder- und Jugendmedizin konnte der Freistaat punkten.

Eine Reihe positiver Punkte

Das gelte auch für das Programm „Thüringer Präventionsketten“ zum Aufbau kommunaler Netzwerke gegen Kinderarmut. Zudem fühlen sich Kinder und Jugendliche in Thüringen auf dem Weg zur Schule im Straßenverkehr besonders sicher, erklärte Lütkes. „Wir hoffen sehr, dass Thüringen den Kinderrechte-Index 2025 zum Anlass nimmt, seine kinderrechtlichen Bemühungen weiter zu verstärken.“ Verbesserungen seien möglich.

Das gelte beispielsweise für die Bekanntheit der Kinderrechte oder der verpflichtenden Entwicklung von Kinderschutzkonzepten an Schulen. Handlungsbedarf sieht das Kinderhilfswerk auch bei Angeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychischen Problemen.

Im Gesamtergebnis wurden Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt unterdurchschnittlich bewertet. Der Index untersucht die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in den Bundesländern; ihm liegen eine Vielzahl von Indikatoren zugrunde.