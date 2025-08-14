Über einen Lottogewinn von rund einer Million Euro freut sich ein Thüringer. Der glückliche Gewinner tippte über das Internet. Es ist der 100. Millionengewinn in Thüringen seit 1991.

Ein Thüringer hat bei „6 aus 49“ rund 1,06 Millionen Euro gewonnen - es ist der 100. Millionengewinn im Freistaat seit 1991. (Symbolbild)

Suhl - In Thüringen gibt es den einhundertsten Lottomillionär. In der Mittwochsziehung tippte ein Thüringer sechs Richtige und erhält somit eine Gewinnsumme von rund einer Million Euro (1.061.805 Euro). Das teilte die Thüringer Staatslotterie mit.

Es ist der 100. Gewinn einer Millionensumme in Thüringen seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1991. Der Gewinner hatte seinen Spielschein über das Internet abgegeben. Im Schnitt gibt es in Thüringen drei bis vier Millionengewinne pro Jahr, heißt es weiter. In diesem Jahr ist es bereits der 17. Gewinn über 100.000 Euro im Land. Der höchste jemals erzielte Einzelgewinn lag bei rund 32,5 Millionen Euro, so die Staatslotterie. Er wurde im Juni 2020 erzielt.