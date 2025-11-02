Mit einer Delegation in Vietnam sucht Thüringen neue Partner für Landwirtschaft und Fachkräfte. Welche Chancen das für beide Seiten bietet.

Erfurt - Thüringen will neue wirtschaftliche Kontakte zu Vietnam knüpfen. Dafür sei jetzt eine rund 40-köpfige Thüringer Wirtschafts- und Landwirtschaftsdelegation mit Agrarstaatssekretär Marcus Malsch an der Spitze in das ostasiatische Land gereist, teilte das Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium mit. Im Fokus stehe dabei neben der Ernährungs- und Agrarindustrie, die Landwirtschaft sowie die Fachkräftegewinnung.

Stationen der einwöchigen Reise seien Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Ein Teil der Delegation aus der Sozialwirtschaft wird außerdem Da Nang besuchen, hieß es. „Vietnam ist ein langjährig guter und verlässlicher Partner Thüringens in der Welt“, betonte Malsch vor Reisebeginn. Mit einem zusätzlichen Fokus auf die Landwirtschaft und Agrartechnik, die in Vietnam traditionell immer noch eine große Rolle spielten, könne das Fundament der Zusammenarbeit ausgebaut werden.

Technologien und Talente als Brücke

Der Agrarsektor steht den Angaben nach für rund ein Zehntel der Wirtschaftsleistung Vietnams und stellt rund ein Drittel aller Arbeitsplätze im Land. Hier könne Thüringen Technologien und Verfahren anbieten, mit denen sich landwirtschaftliche Produkte effizient erzeugen und verarbeiten ließen, hieß es. Umgekehrt werde der Fachkräftebedarf in der Thüringer Landwirtschaft in den kommenden Jahren weiter steigen. Deshalb sei es wichtig, die gute Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung mit Vietnam auch auf die Grünen Berufe auszuweiten.

Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Thüringen und Vietnam beläuft sich dem Ministerium zufolge aktuell auf 220 Millionen Euro. Mehr als 40 Unternehmen aus dem Freistaat unterhalten regelmäßige Exportbeziehungen nach Vietnam. „Das ist weiter ausbaufähig“, sagte der Staatssekretär.