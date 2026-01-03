Der Tourismus ist eine Milliardenbranche in Thüringen. In diesem Jahr will der Freistaat vor allem mit zwei Themen um Besucher werben.

Erfurt - Thüringen will in diesem Jahr mit seinen Parks und Gärten sowie Theatern und Orchestern bei Touristen punkten. Dafür seien bundesweite Kampagnen geplant, in die ein Etat von insgesamt rund 400.000 Euro fließen soll, teilte die Thüringer Tourismus GmbH in Erfurt mit. Sie sollen unter anderem auf die Landesgartenschau in Leinfelde-Worbis sowie den 200. Geburtstag von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen und damit verbundene Veranstaltungen hinweisen.

Herzog Georg II. gelte als Wegbereiter des modernen Regietheaters und stehe exemplarisch für die enge Verbindung von Theatergeschichte und Residenzkultur, die Thüringen bis heute präge. Viele Theaterstandorte im Freistaat gehen auf frühere Residenzen zurück - dazu gehörten Meiningen, Weimar, Rudolstadt, Gera oder Gotha. Geboten werden solle Schauspiel, Oper und Konzerte - teilweise auch als Open-Air-Events in historischen Kulissen.

Tourismus ist eine Milliardenbranche

Die Landesgartenschau Leinfelde-Worbis laufe vom 23. April bis 11. Oktober 2026. Fünf Jahre nach der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt werde das Thema Parks und Gärten von der Tourismusgesellschaft erneut aufgegriffen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Erholung.

Der Thüringen-Tourismus ist mit einem Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Freistaat. Über 20.000 Menschen sind laut Wirtschaftsministerium in dem Bereich beschäftigt. Bisher liegt die Zahl der gebuchten Übernachtungen im Freistaat bei rund zehn Millionen pro Jahr. Die Zahl der Tagestouristen gibt das Ministerium mit etwa 72 Millionen jährlich an.