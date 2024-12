Die neue Landesregierung will im Bundesrat einen Vorstoß Bayerns beim Thema Migration unterstützen. Damit sollen Asylbewerber schneller in Arbeit kommen.

Thüringen will Migrationsinitiative aus Bayern unterstützen

Erfurt - Thüringen will eine Bundesratsinitiative aus Bayern zum Thema Migration unterstützen. Das kündigte der neue Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) nach einer Kabinettssitzung an. Die Initiative habe eine „frühzeitige Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt zum Ziel“, sagte der 47-Jährige. „Es sollen Asylbewerber grundsätzlich früher Zugang zum Arbeitsmarkt, zum regulären Arbeitsmarkt finden, nach drei Monaten bereits“, sagte Voigt.

Dies folge der Grundüberzeugung, die CDU, BSW und SPD auch im Koalitionsvertrag deutlich gemacht hätten: „Diejenigen, die hier Schutz und Unterstützung erfahren, sollen im Gegenzug auch etwas dazu beitragen.“