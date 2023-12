Erfurt/Sonneberg - Pauline und Louis aus Sonneberg sind zum Landesprinzenpaar 2024 in Thüringen gekürt worden. Die 19-Jährige und der 20-Jährige aus Südthüringen seien das bisher jüngste Prinzenpaar, das Thüringen in der närrischen Saison vertrete, sagte der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine, Christoph Matthes, am Sonntag in Erfurt. Sie seien im kommenden Jahr beispielsweise beim traditionellen Empfang von Karnevalsvereinen im Bundeskanzleramt oder in der Thüringer Staatskanzlei dabei.

Geplant seien auch Auftritte in den Regionen - darunter voraussichtlich in Wasungen, wo in dieser Saison an die Ersterwähnung des Karnevals vor 500 Jahren erinnert werde.

Die Wahl der beiden Hoheiten aus Sonneberg sei bei mehreren Internet-Abstimmungen eindeutig mit jeweils mehr als 30 Prozent der Stimmen ausgefallen. Insgesamt hatten sich nach Angaben von Matthes neun Prinzenpaare aus den verschiedenen Thüringer Regionen beworben.

Pauline und Louis waren nach eigenen Angaben bereits vor zehn Jahren Thüringens Landeskinderprinzenpaar. Er arbeitet in der Stadtverwaltung Coburg im benachbarten Franken, sie macht eine Ausbildung bei einer Versicherung, ebenfalls in Coburg.

Dem Landesverband Thüringen gehören laut seinem Präsidenten 336 Karnevalsvereine an.