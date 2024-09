Erfurt - AfD-Rechtsaußen Björn Höcke bleibt nach Angaben eines Parteisprechers Chef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Höcke sei bei einer Fraktionssitzung einstimmig auf diesen Posten gewählt worden, sagte AfD-Sprecher Torben Braga in Erfurt. Seine Stellvertreter in der neuen Fraktion sind Wiebke Muhsal, Daniel Haseloff und Jörg Prophet. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt demnach Braga selbst. Die Abstimmungen dazu seien bereits am Dienstag alle einstimmig erfolgt. AfD-Co-Chef Stefan Möller, der bislang stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer war, kandidierte nach Angaben von Braga für kein Amt in der Fraktion.

Höcke nahm am Mittwoch nicht an der ersten Landespressekonferenz nach der Landtagswahl teil. Die Absage wurde nicht begründet. Bei der Pressekonferenz stellten sich die eingeladenen Spitzenkandidaten oder Landesvorsitzenden der anderen Parteien den Fragen der Journalisten.