Gesundheit am Arbeitsplatz und Arbeitsschutz spielen gerade in Zeiten von Arbeitskräftemangel eine wichtige Rolle. Praktisch umgesetzte Konzepte dafür würdigt der Thüringer Arbeitsschutzpreis.

Der Thüringer Arbeitsschutzpreis 2026 ist mit bis zu 10.000 Euro dotiert. (Symbolfoto)

Erfurt - Der Thüringer Arbeitsschutzpreis geht in eine neue Runde. Unternehmen, Einrichtungen und Einzelpersonen können sich um die mit bis zu 10.000 Euro dotierte Auszeichnung des Jahres 2026 bewerben, wie das Landesarbeitsministerium mitteilte.

Der Preis würdigt vorbildliche, innovative und nachhaltige Konzepte, die Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbessern und die bereits praktisch umgesetzt werden. Eine Jury aus Wirtschafts-, Gewerkschafts- und Wissenschaftsvertretern entscheidet über die Preisvergabe.

Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Vergeben wird die Auszeichnung im kommenden Frühjahr. Thüringen vergibt alle zwei Jahre einen Arbeitsschutzpreis. 2024 wurden vier Preisträger geehrt.