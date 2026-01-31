Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen begleichen in Neckarsulm eine offene Rechnung. Mit einem 7:0-Lauf in der ersten Halbzeit legen sie früh den Grundstein zum Sieg.

Neckarsulm - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den vierten Auswärtssieg nacheinander verbucht. Das Team von Trainer Herbert Müller behielt bei der Sport-Union Neckarsulm souverän mit 33:23 (17:12) die Oberhand und revanchierte sich damit für die unerwartete 31:33-Hinspielniederlage. Die überragende Johanna Reichert war vor 1.064 Zuschauern mit 14 Toren die beste Werferin des THC, der mit 19:9 Punkten unverändert Rang vier belegt.

Die Thüringerinnen entwickelten von Anfang an viel Wucht über den Rückraum. Als dann auch noch Torhüterin Laura Kuske immer besser ins Spiel fand, setzten sie sich mit einem 7:0-Lauf auf 11:4 (17. Minute) ab. In der Folge häuften sich bei den Gästen jedoch die Nachlässigkeiten, so dass Neckarsulm bis zur Pause etwas verkürzen konnte.

Nach dem Wechsel dominierte auf beiden Seiten zunächst die Defensive, ehe die Thüringerinnen ihre Führung mit Tempogegenstößen nach Ballgewinnen vorentscheidend auf 24:16 (46.) ausbauten. Trotz der klaren Führung ließ die Konzentration beim THC bis zum Ende nicht nach.