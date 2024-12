Zum Jahresabschluss zeigen die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen in Göppingen zwar keine Glanzleistung, setzen sich am Ende aber doch souverän durch.

Göppingen - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben das Kalenderjahr mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team von Trainer Herbert Müller behielt beim Aufsteiger Frisch Auf Göppingen mit 29:26 (16:16) die Oberhand und feierte damit den vierten Liga-Sieg nacheinander. Natsuki Aizawa und Johanna Reichert waren vor 3.005 Zuschauern mit jeweils fünf Treffern die besten Werferinnen des THC, der mit 14:4 Punkten auf Platz drei rangiert.

Die Thüringerinnen erwischten den besseren Start und führten schnell mit 3:0 (4. Minute). Während sie im Angriff auch in der Folge zuverlässig gute Lösungen fanden, agierten sie in der Abwehr viel zu passiv, was die Göppingerinnen konsequent bestraften. So entwickelte sich bis zum 11:11 (17.) ein offener Schlagabtausch. In der Folge ließen die Wurfquoten auf beiden Seiten etwas nach. Bis zur Pause blieb die Partie völlig offen.

In die zweite Halbzeit startete der THC mit drei Toren nacheinander, doch die Gastgeberinnen zeigten sich unbeeindruckt und glichen rasch zum 19:19 (38.) aus. Fortan steigerten sich die Thüringerinnen in der Defensive erheblich und erzwangen einige Ballgewinne. Dennoch konnten sie sich zunächst nicht absetzen, weil sie wiederholt an der starken Göppinger Torhüterin Celina Meißner scheiterten. So blieb der Außenseiter bis zum 23:25 (54.) auf Tuchfühlung, ehe die bis dato eher unauffällige Reichert mit zwei Treffern zum 27:23 (57.) eine Vorentscheidung zugunsten der Gäste herbeiführte.