Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen werden ihrer Favoritenrolle beim SV Union Halle-Neustadt souverän gerecht. Allein in der ersten Hälfte gelingen ihnen 24 Treffer.

Halle - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den dritten Auswärtssieg nacheinander gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwoch vor 980 Zuschauern im Ostduell beim SV Union Halle-Neustadt souverän mit 43:36 (24:15) durch.

Johanna Reichert war bei ihrem Comeback nach über zweimonatiger Verletzungspause mit sieben Toren die beste Werferin des THC, der mit 15:7 Punkten weiter auf Platz vier rangiert. Bei den von Ines Seidel trainierten Hallenserinnen (2:20 Punkte) überragte Cara Reuthal mit 13 Treffern.

Bis Mitte der ersten Halbzeit erzwangen die Gastgeberinnen ein Duell auf Augenhöhe, ehe die Thüringerinnen mit einem 6:1-Lauf auf 15:10 (22. Minute) davonzogen. Halle hatte dem schnellen Angriffsspiel der Gäste nun nichts mehr entgegenzusetzen und lag bereits zur Pause aussichtslos zurück.

Nach dem Wechsel ließ die Konzentration des THC in der Defensive deutlich nach. In einem offenen Schlagabtausch gelang den Gastgeberinnen so noch etwas Ergebniskosmetik.