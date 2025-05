Dortmund - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Bundesliga-Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Im Spiel um Platz drei setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller bei Borussia Dortmund mit 42:36 (19:17) durch und sicherte sich die Bronzemedaille. Mit sieben Toren waren Csenge Kuczora und Johanna Reichert, die am Dienstag zur Spielerin der Saison gekürt worden war, die besten Werferinnen des THC. Für den BVB trafen Lois Abbingh und Lisa Antl ebenfalls siebenmal.

In einer temporeichen Begegnung, in der beide Teams nicht mit letzter Konsequenz verteidigten, erwischten die Thüringerinnen den besseren Start und führten nach zehn Minuten mit 7:3. In der Folge bekamen sie jedoch immer mehr Probleme mit dem schnellen Umschaltspiel des BVB, sodass der Vorsprung auf 11:10 (17. Minute) zusammenschmolz. Nach einer Auszeit von Müller riss der THC das Spiel wieder an sich und baute seinen Vorsprung auf 21:15 (28.) aus, ehe die Konzentration nachließ und Dortmund bis zur Pause wieder auf zwei Tore herankommen ließ.

Nach dem Wechsel überzeugten die Gäste mit variablem Angriffsspiel und zogen auf 26:20 (38.) davon. Zwar stemmten sich die Dortmunderinnen gegen die drohende Niederlage und verkürzten noch einmal auf 30:32 (49.), doch der THC ließ sich zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen und siegte am Ende auch in der Höhe verdient.