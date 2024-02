Thüringer HC siegt klar in Leverkusen

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den sechsten Auswärtssieg nacheinander gefeiert.

Leverkusen - Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwochabend beim TSV Bayer 04 Leverkusen souverän mit 28:21 (16:10) durch. Nationalspielerin Annika Lott war mit neun Toren die beste Werferin des THC, der als Tabellendritter nun bei 22:6 Punkten steht.

Die Thüringerinnen, die wettbewerbsübergreifend zuletzt zweimal in Folge verloren hatten, verschliefen den Start und gerieten nach dreieinhalb Minuten mit 1:3 in Rückstand. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit brachten die Gäste mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen und zogen mit einem 4:1-Lauf prompt auf 10:7 (20. Minute) davon. Bis zur Pause erspielte sich der THC einen komfortablen Vorsprung, auch weil Torhüterin Nicole Roth im ersten Durchgang mit acht Paraden glänzte.

Nach der Pause agierte Leverkusen in der Abwehr deutlich aggressiver und kämpfte sich bis zur 43. Minute auf 16:18 heran, ehe die Thüringerinnen über Lott und Johanna Reichert wieder mehr Durchschlagskraft aus dem Rückraum entwickelten und auf 21:17 (46.) erhöhten. In der Folge standen sich die Leverkusenerinnen mit vielen Ungenauigkeiten oft selbst im Weg. Der THC bestrafte diese Fehler eiskalt und setzte sich bis zur 55. Minute vorentscheidend auf 25:18 ab.