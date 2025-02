Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben mit viel Mühe das Weiterkommen in der European League gesichert. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang im letzten Gruppenspiel den spanischen Außenseiter Atticgo BM Elche vor 1050 Zuschauern knapp mit 27:26 (13:15) und sicherte sich damit Rang zwei in der Gruppe A. Zur Matchwinnerin avancierte Csenge Kuczora, die acht ihrer zehn Tore nach der Pause erzielte und auch den entscheidenden Siebenmeter elf Sekunden vor Schluss verwandelte. Im Viertelfinale (22./23. März und 29./30. März) trifft der THC in Hin- und Rückspiel auf den rumänischen Top-Club Ramnicu Valcea.

Die Thüringerinnen bekamen defensiv zunächst keinen Zugriff auf die schnellen Spanierinnen und gerieten mit 4:8 (11. Minute) in Rückstand. Nach einer Auszeit von Müller schraubten die Gastgeberinnen zwar die Intensität in der Abwehr deutlich nach oben, erlaubten sich im Angriff allerdings viele technische Fehler und vergaben drei Siebenmeter. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekam der THC die Partie allmählich in den Griff und verkürzte auf zwei Tore Abstand.

Nach der Pause ging der Offensivrhythmus bei den Thüringerinnen wieder verloren. Auch Elche agierte nun immer fehleranfälliger. So entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem die Spanierinnen lange einen knappen Vorsprung behaupten konnten. Als der THC dann aber mit einem 5:0-Lauf einen 19:22-Rückstand (47.) in eine 24:22-Führung (54.) umwandelte, deutete alles auf einen Erfolg des Favoriten hin. Elche kämpfte sich jedoch ins Spiel zurück und traf 43 Sekunden vor Schluss zum Ausgleich, ehe Kuczora die Gastgeberinnen doch noch jubeln ließ.